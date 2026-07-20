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Hasiči Trenčianskeho kraja riešili popadané stromy i plechy zo striech
Nasadených bolo 26 kusov hasičskej techniky.
Autor TASR
Považská Bystrica 20. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) a členovia dobrovoľných hasičských zborov obcí (DHZO) zasahovali počas nedele (19. 7.) a v noci na pondelok v súvislosti s poveternostnou situáciou v Trenčianskom kraji celkom 28-krát. Odstraňovali popadané stromy či uvoľnené plechy zo striech. TASR o tom v pondelok informoval hovorca Krajského riaditeľstva HaZZ v Trenčíne Marián Petrík.
Hasiči z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Považskej Bystrici mali sedem zásahov, z OR HaZZ v Trenčíne dva zásahy a jeden zásah absolvovali hasiči z OR HaZZ v Partizánskom. V súvislosti s počasím zasahovali po jedenkrát i členovia DHZO Dolná Súča, Červený Kameň, Podvažie, Beluša, Beluša - časť Hloža, Nosice, Nimnica, Horenická Hôrka, Zemiansky Kvašov, Milochov, Horný Moštenec, Dohňany, Sverepec, Udiča, Púchov a Ladce, dvakrát zasahovali členovia z DHZO Plevník-Drienové.
„Pri týchto zásahoch išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali a blokovali cestnú premávku. Taktiež hasiči odstraňovali spadnuté stromy z vozidiel, uvoľnené plechy zo striech, v jednom prípade išlo o odstraňovanie fotovoltických panelov spadnutých na vozidlo, respektíve zabezpečenie zvyšných fotovoltických panelov proti pádu,“ konkretizoval Petrík.
Zhrnul, že celkom pri týchto udalostiach zasahovalo 24 príslušníkov HaZZ a 70 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Trenčianskom kraji. Nasadených bolo 26 kusov hasičskej techniky.
Hasiči z Okresného riaditeľstva (OR) HaZZ v Považskej Bystrici mali sedem zásahov, z OR HaZZ v Trenčíne dva zásahy a jeden zásah absolvovali hasiči z OR HaZZ v Partizánskom. V súvislosti s počasím zasahovali po jedenkrát i členovia DHZO Dolná Súča, Červený Kameň, Podvažie, Beluša, Beluša - časť Hloža, Nosice, Nimnica, Horenická Hôrka, Zemiansky Kvašov, Milochov, Horný Moštenec, Dohňany, Sverepec, Udiča, Púchov a Ladce, dvakrát zasahovali členovia z DHZO Plevník-Drienové.
„Pri týchto zásahoch išlo o odstraňovanie popadaných stromov z cestných komunikácií, ktoré ohrozovali a blokovali cestnú premávku. Taktiež hasiči odstraňovali spadnuté stromy z vozidiel, uvoľnené plechy zo striech, v jednom prípade išlo o odstraňovanie fotovoltických panelov spadnutých na vozidlo, respektíve zabezpečenie zvyšných fotovoltických panelov proti pádu,“ konkretizoval Petrík.
Zhrnul, že celkom pri týchto udalostiach zasahovalo 24 príslušníkov HaZZ a 70 členov dobrovoľných hasičských zborov miest a obcí v Trenčianskom kraji. Nasadených bolo 26 kusov hasičskej techniky.