KURIÓZNY ZÁSAH: Hasiči v Bojniciach vyťahovali uviaznutú ženu v studni

Bojnice 18. júna (TASR) - Hasiči v pondelok (16. 6.) popoludní pomáhali v Bojniciach osobe, ktorá uviazla v studni. Staršia osoba tam zostala zakliesnená, po vyslobodení ju záchranári previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice. Informovalo o tom v stredu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.



Staršia osoba spadla do studne bez vody, ktorá je približne tri metre hlboká. „Zasahujúci hasiči sa pomocou lezeckej techniky dostali k uviaznutej zranenej osobe, ktorej poskytli predlekársku prvú pomoc, pripravili ju na transport pomocou evakuačnej plachty a následne ju prostredníctvom trojnožky zo studne evakuovali,“ opísal HaZZ.



Po vytiahnutí osobu preložili do sanitky a záchranári ju transportovali do nemocnice na ďalšie ošetrenie.