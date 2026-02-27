< sekcia Regióny
ZÁCHRANNÁ AKCIA NA FUTBALOVOM IHRISKU: Do siete sa zamotalo zviera
Autor TASR
Kanianka 27. februára (TASR) - Hasiči vo štvrtok (26. 2.) popoludní pomáhali danielovi, ktorý uviazol v ochrannej sieti na futbalovom ihrisku v Kanianke (okres Prievidza). Informovalo o tom v piatok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
„Príslušníci HaZZ z Prievidze v spolupráci s jednotkou Dobrovoľného hasičského zboru obce Kanianka zviera opatrne uvoľnili zo zamotanej siete a zabezpečili jeho bezpečné vyslobodenie,“ uviedol HaZZ.
