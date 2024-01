Hasiči v Banskobystrickom kraji mali vlani 4464 výjazdov

Banská Bystrica 26. januára (TASR) - Hasičské jednotky okresných riaditeľstiev (OR) Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskobystrickom samosprávnom kraji (BBSK) a Výcvikového centra HaZZ Lešť, hasičská stanica Pliešovce, vykonali v minulom roku dovedna 4464 výjazdov k 4076 udalostiam. Informoval o tom v piatok vedúci oddelenia operačného riadenia Krajského riaditeľstva HaZZ v Banskej Bystrici Ján Tomaľa.



Hasiči k požiarom vyrazili celkovo 1091-krát, pričom ich počet sa oproti roku 2022 znížil o 923 výjazdov. K technickej pomoci mali 1925 výjazdov, 1139 ich bolo k dopravným nehodám a 87 k nebezpečným látkam.



"Najväčší počet výjazdov k udalostiam v kraji vykonali príslušníci OR HaZZ vo Zvolene (928), najmenej evidujeme v OR HaZZ vo Veľkom Krtíši (218). Z hľadiska počtu výjazdov hasičských staníc najčastejšie zasahovali príslušníci zo stanice Banská Bystrica (667), najmenej zo Závadky nad Hronom (108)," konštatoval Tomaľa.



Pod zníženie počtu požiarov a výjazdov k nim sa podľa krajského riaditeľa HaZZ Dušana Hancka podpísal najmä pokles požiarov prírodného prostredia.



"Po roku 2022 sme prijali intenzívne opatrenia z pohľadu preventívno-výchovného pôsobenia. Nečakali sme s hasičskou technikou na staniciach, ale pohybovali sme sa na rizikových miestach, aby sme aj našou prítomnosťou odradili ľudí od vypaľovania trávy, a tiež skrátili čas dojazdu a urýchlili zásah. Nebolo to len bezcieľne vozenie sa po lokalitách, spojili sme to s odbornou prípravou a výcvikom, čo nám ukladajú interné predpisy," vysvetlil pre TASR Hancko. Ako zdôraznil, na pokles týchto požiarov mali značný vplyv aj klimatické podmienky, keďže bola relatívne rýchla jar.



V minulom roku vzniklo na území kraja celkovo 773 požiarov. V rovnakom období roka 2022 ich bolo 1614.