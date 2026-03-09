< sekcia Regióny
POŽIAR AUTA V BRATISLAVE: Hasiči zachránili majetok v tisícoch eur
HaZZ: Hasiči v nedeľu zasahovali pri požiari auta v bratislavskom Novom Meste
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Hasiči v nedeľu (8. 3.) zasahovali pri požiari auta na Plzenskej ulici v bratislavskej mestskej časti Nové Mesto. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Bratislave s tým, že príčina vzniku požiaru sa vyšetruje.
„Zasahujúci hasiči požiar automobilu v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali použitím jedného prúdu vody. Hasiči zároveň zabránili rozšíreniu plameňov na vedľa stojacu garáž, na ktorej došlo len k menšiemu poškodeniu fasády,“ priblížilo na sociálnej sieti.
Škodu, ktorá vznikla v dôsledku požiaru, predbežne vyčíslili na 600 eur. „Pričom hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote 10.000 eur,“ dodalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave.
„Zasahujúci hasiči požiar automobilu v krátkom čase lokalizovali a zlikvidovali použitím jedného prúdu vody. Hasiči zároveň zabránili rozšíreniu plameňov na vedľa stojacu garáž, na ktorej došlo len k menšiemu poškodeniu fasády,“ priblížilo na sociálnej sieti.
Škodu, ktorá vznikla v dôsledku požiaru, predbežne vyčíslili na 600 eur. „Pričom hasiči svojou činnosťou uchránili majetok v hodnote 10.000 eur,“ dodalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Bratislave.