Požiar na lúke: Vypukol v bratislavskej Devínskej Novej Vsi

Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Bratislavskí hasiči v nedeľu (8. 3.) zasahovali pri požiari porastu v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Požiar na lúke pri Vápencovej ulici im nahlásili krátko pred 13.00 h. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar sa rozšíril na plochu s rozlohou približne 400 x 50 metrov. Zasahujúci hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom piatich prúdov vody,“ uviedol zbor.

Okrem profesionálnych hasičov z Bratislavy na mieste zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Devínskej Novej Vsi a zo Stupavy.

