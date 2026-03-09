< sekcia Regióny
Požiar na lúke: Vypukol v bratislavskej Devínskej Novej Vsi
Okrem profesionálnych hasičov z Bratislavy na mieste zasahovali aj dobrovoľní hasiči z Devínskej Novej Vsi a zo Stupavy.
Autor TASR
Bratislava 9. marca (TASR) - Bratislavskí hasiči v nedeľu (8. 3.) zasahovali pri požiari porastu v bratislavskej mestskej časti Devínska Nová Ves. Požiar na lúke pri Vápencovej ulici im nahlásili krátko pred 13.00 h. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti vykonaným prieskumom zistili, že požiar sa rozšíril na plochu s rozlohou približne 400 x 50 metrov. Zasahujúci hasiči požiar zlikvidovali prostredníctvom piatich prúdov vody,“ uviedol zbor.
