Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 3. september 2025Meniny má Belo
< sekcia Regióny

V bratislavskom Ružinove horelo: Zdrojom majú byť elektrokolobežky

.
Miesto požiaru. Foto: Hasičský a záchranný zbor

Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa nich porucha akumulátora na kolobežke.

Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Hasiči zasahovali uplynulú noc pri požiari skladu na Beckovskej ulici v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Pravdepodobným zdrojom požiaru majú byť dve elektrokolobežky. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

„Požiar sa podarilo v krátkom čase zlikvidovať. Zadymené priestory hasiči odvetrali pomocou pretlakovej ventilácie a následne priestory skontrolovali termokamerou,“ priblížili hasiči.

Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa nich porucha akumulátora na kolobežke. Ako uviedli, majiteľovi objektu a užívateľovi skladu vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur.

.

Neprehliadnite

Putin na stretnutí s Ficom vyzdvihol zahraničnú politiku SR

OTESTUJTE SA: Ovládate históriu? Zistite, čo všetko (ne)viete o SNP

VEĽKÁ PREDPOVEĎ POČASIA: Uhádnete, aké bolo leto 2025?

UNIKÁTNE FOTOGRAFIE: Rok 1960: Elektrifikovali poslednú obec v ČSSR