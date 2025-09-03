< sekcia Regióny
V bratislavskom Ružinove horelo: Zdrojom majú byť elektrokolobežky
Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa nich porucha akumulátora na kolobežke.
Autor TASR
Bratislava 3. septembra (TASR) - Hasiči zasahovali uplynulú noc pri požiari skladu na Beckovskej ulici v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Pravdepodobným zdrojom požiaru majú byť dve elektrokolobežky. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Požiar sa podarilo v krátkom čase zlikvidovať. Zadymené priestory hasiči odvetrali pomocou pretlakovej ventilácie a následne priestory skontrolovali termokamerou,“ priblížili hasiči.
Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa nich porucha akumulátora na kolobežke. Ako uviedli, majiteľovi objektu a užívateľovi skladu vznikla priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 100.000 eur.
