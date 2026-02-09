Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NOČNÝ POŽIAR V SENCI: Horel vagón prerobený na chatku

Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa hasičov manipulácia s otvoreným ohňom.

Senec 9. februára (TASR) - Hasiči zasahovali v pondelok krátko po 02.00 h pri požiari železničného vagóna prerobeného na záhradnú chatku v Senci. Pôvodne prijali oznámenie o požiari porastu. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

„Hasiči po príjazde na miesto udalosti zistili, že ide o plne rozvinutý požiar železničného vagóna prerobeného na záhradnú chatku s rozmerom 12 x 3 metre a okolitého porastu. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali prostredníctvom dvoch prúdov vody a následne pokračovali v rozoberaní drevenej konštrukcie vagóna a dohášaní skrytých ohnísk,“ informoval zbor.

Predbežnou príčinou vzniku požiaru bola podľa nich manipulácia s otvoreným ohňom. Oheň spôsobil škodu za približne 5000 eur, zaobišiel sa bez zranení.

