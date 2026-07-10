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Požiar poľa po žatve: Hasiči krotili oheň v obci Pôtor
Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov HaZZ a traja členovia dobrovoľného hasičského zboru.
Autor TASR
Veľký Krtíš 10. júla (TASR) - Hasiči v piatok popoludní zasahovali pri požiari poľa po žatve v obci Pôtor vo Veľkokrtíšskom okrese. TASR o tom informoval Matúš Kondela z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.
Spresnil, že oheň zasiahol plochu takmer dvoch futbalových ihrísk. Ako ďalej uviedol, príslušníkov HaZZ vyslali k udalosti v piatok pred 13.00 h. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce Príbelce.
Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov HaZZ a traja členovia dobrovoľného hasičského zboru.
Spresnil, že oheň zasiahol plochu takmer dvoch futbalových ihrísk. Ako ďalej uviedol, príslušníkov HaZZ vyslali k udalosti v piatok pred 13.00 h. Pomáhali aj dobrovoľní hasiči z obce Príbelce.
Na mieste zasahovalo deväť príslušníkov HaZZ a traja členovia dobrovoľného hasičského zboru.