< sekcia Regióny
Hasiči zasahovali pri požiari strojovne remorkéra
Po lokalizácii požiaru hasiči pokračovali v ochladzovaní okolitého priestoru a v dohášaniu skrytých ohnísk.
Autor TASR
Bratislava 19. augusta (TASR) - Bratislavskí hasiči v pondelok (18. 8.) popoludní zasahovali v suchom doku lodenice, kde vypukol požiar strojovne tlačného remorkéra počas údržbových prác. Príčina vzniku požiaru a výška škody sú v štádiu zisťovania. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto bol požiar už plne rozvinutý a z lode vychádzal hustý čierny dym, ktorý spôsobil nulovú viditeľnosť. Hasiči sa preto museli orientovať pomocou termokamery. Následne preskúmali celý priestor a uistili sa, že sa tam nikto nenachádza,“ priblížil HaZZ.
Ako doplnil, po lokalizácii požiaru hasiči pokračovali v ochladzovaní okolitého priestoru a v dohášaniu skrytých ohnísk. „Po jeho likvidácii vykonali záverečný prieskum a skontrolovali priestor analyzátorom nebezpečných plynov a pár, pričom výsledok bol negatívny. Miesto zásahu bolo následne odovzdané zamestnancom lodenice,“ dodal HaZZ.
„Po príchode na miesto bol požiar už plne rozvinutý a z lode vychádzal hustý čierny dym, ktorý spôsobil nulovú viditeľnosť. Hasiči sa preto museli orientovať pomocou termokamery. Následne preskúmali celý priestor a uistili sa, že sa tam nikto nenachádza,“ priblížil HaZZ.
Ako doplnil, po lokalizácii požiaru hasiči pokračovali v ochladzovaní okolitého priestoru a v dohášaniu skrytých ohnísk. „Po jeho likvidácii vykonali záverečný prieskum a skontrolovali priestor analyzátorom nebezpečných plynov a pár, pričom výsledok bol negatívny. Miesto zásahu bolo následne odovzdané zamestnancom lodenice,“ dodal HaZZ.