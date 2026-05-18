Pondelok 18. máj 2026
V Trenčianskom kraji mali hasiči 46 mimoriadnych udalostí

Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Trenčín 18. mája (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 46 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie poskytovali technickú pomoc. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.

Technickú pomoc poskytovali príslušníci HaZZ 19-krát, zasahovali aj pri 13 požiaroch, desiatich dopravných nehodách a štyrikrát zasahovali pri odstraňovaní následkov nebezpečných látok.

