V Trenčianskom kraji mali hasiči 46 mimoriadnych udalostí
Autor TASR
Trenčín 18. mája (TASR) - Profesionálni hasiči v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) zasahovali minulý týždeň pri 46 mimoriadnych udalostiach. Najčastejšie poskytovali technickú pomoc. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne na sociálnej sieti.
Technickú pomoc poskytovali príslušníci HaZZ 19-krát, zasahovali aj pri 13 požiaroch, desiatich dopravných nehodách a štyrikrát zasahovali pri odstraňovaní následkov nebezpečných látok.
