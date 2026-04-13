Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 93-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Autor TASR
Žilina 13. apríla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji minulý týždeň zasahovali 93-krát. Štyridsaťjeden zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji uplynulý týždeň poskytovali technickú pomoc, a to 32-krát. Zasahovali pri 12 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok. Absolvovali aj dve cvičenia.
.

