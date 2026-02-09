< sekcia Regióny
Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 65-krát
Autor TASR
Žilina 9. februára (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji v priebehu uplynulého týždňa zasahovali 65-krát. Z toho v súvislosti s požiarom bolo 13 zásahov. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát. Zasahovali aj pri 19 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok.
