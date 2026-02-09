Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 9. február 2026Meniny má Zdenko
< sekcia Regióny

Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 65-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát.

Autor TASR
Žilina 9. februára (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji v priebehu uplynulého týždňa zasahovali 65-krát. Z toho v súvislosti s požiarom bolo 13 zásahov. Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 30-krát. Zasahovali aj pri 19 dopravných nehodách a tri zásahy sa týkali nebezpečných látok.
.

Neprehliadnite

VEĽKÝ OLYMPIJSKÝ PREHĽAD: Pondelok 9. februára

VIDEO: Slovenský dom otvoril brány, Pellegrini: Jeden z najkrajších

ONLINE: Štartujú zimné olympijské hry v Miláne a Cortine

Ninis ukončil olympijskú púť najlepším výsledkom, no chcel viac