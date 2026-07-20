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Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 129-krát
Zasahovali tiež pri 33 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.
Autor TASR
Žilina 20. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali v priebehu uplynulého týždňa 129-krát. Devätnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 71-krát. Zasahovali tiež pri 33 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.
Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 71-krát. Zasahovali tiež pri 33 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.