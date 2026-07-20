Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 20. júl 2026Meniny má Iľja a Eliáš
< sekcia Regióny

Hasiči v Žilinskom kraji zasahovali minulý týždeň 129-krát

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Zasahovali tiež pri 33 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.

Autor TASR
Žilina 20. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žilinskom kraji zasahovali v priebehu uplynulého týždňa 129-krát. Devätnásť zásahov z toho bolo v súvislosti s požiarom. Na sociálnej sieti o tom informovalo Krajské riaditeľstvo HaZZ v Žiline.

Hasiči v Žilinskom kraji minulý týždeň najčastejšie poskytovali technickú pomoc, a to 71-krát. Zasahovali tiež pri 33 dopravných nehodách a šesť zásahov sa týkalo nebezpečných látok.

.

Neprehliadnite

MAJSTRI SVETA: Španielsko zdolalo vo finále Argentínu

VELKÝ PREHĽAD: Kto vyhral najviac titulov a kto ani jeden?

Anglicko získalo na MS bronz, Mbappe prekonal Messiho gólový rekord

M. Kaliňák:Modernizáciu samosprávy potrebujeme,je to beh na dlhé trate