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VIDEO: POŽIAR REŠTAURÁCIE: Hasiči zasahovali v Jablonove nad Turňou
Na mieste boli ošetrené záchranármi s asistenciou príslušníkov HaZZ štyri zranené osoby, ktoré sa nadýchali splodinami horenia.
Autor TASR
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Jablonov nad Turňou 28. augusta (TASR) - Hasiči zasahovali pri požiari reštaurácie v Jablonove nad Turňou v okrese Rožňava. Ako uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, predbežnou príčinou vzniku požiaru malo byť umiestnenie horľavého materiálu v blízkosti komínového telesa.
Udalosť bola podľa hovorcu nahlásená krátko po 11.40 h. „Na miesto boli vyslané jednotky z hasičských staníc v Rožňave, hasičskej stanice z Moldavy nad Bodvou, hasičskej stanice v Košiciach,“ objasnil s tým, že po príchode prvej jednotky na miesto udalosti už zasahovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Jablonov nad Turňou. Na mieste zasahovalo 13 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi hasičskej techniky. Ohnisko požiaru vyhľadávali pomocou použitia termokamery.
Dodal, že na mieste boli ošetrené záchranármi s asistenciou príslušníkov HaZZ štyri zranené osoby, ktoré sa nadýchali splodinami horenia.
Na miesto udalosti sa dostavil aj službukonajúci zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Hovorca dodal, že predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na sumu 5000 eur.
Udalosť bola podľa hovorcu nahlásená krátko po 11.40 h. „Na miesto boli vyslané jednotky z hasičských staníc v Rožňave, hasičskej stanice z Moldavy nad Bodvou, hasičskej stanice v Košiciach,“ objasnil s tým, že po príchode prvej jednotky na miesto udalosti už zasahovali členovia Dobrovoľného hasičského zboru obce Jablonov nad Turňou. Na mieste zasahovalo 13 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi hasičskej techniky. Ohnisko požiaru vyhľadávali pomocou použitia termokamery.
Dodal, že na mieste boli ošetrené záchranármi s asistenciou príslušníkov HaZZ štyri zranené osoby, ktoré sa nadýchali splodinami horenia.
Na miesto udalosti sa dostavil aj službukonajúci zisťovateľ príčin vzniku požiaru. Hovorca dodal, že predbežná výška priamej škody bola vyčíslená na sumu 5000 eur.