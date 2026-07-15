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Hasiči zasahovali v Trenčianskom kraji pri 4 nehodách motorky s autom
K dopravnej nehode auta s motocyklom so šiestimi účastníkmi a s jednou zranenou osobou došlo v Prievidzi krátko pred 19.00 h.
Autor TASR
Trenčín 15. júla (TASR) - Príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) zasahovali počas utorka (14. 7.) v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) pri štyroch dopravných nehodách motocyklov s osobnými autami. Zrážky v Považskej Bystrici, Trenčíne, Prievidzi a Novom Meste nad Váhom si vyžiadali i zranenia účastníkov. Informovalo o tom v stredu na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.
Zranenie motorkára si vyžiadala dopravná nehoda pred 11.00 h na Robotníckej ulici v Považskej Bystrici. Vodič bol v starostlivosti posádky záchrannej zdravotnej služby (ZZS), hasiči prostredníctvom absorpčnej látky zachytili uniknuté prevádzkové kvapaliny a po zdokumentovaní udalosti políciou presunuli havarovaný motocykel na prívesný vozík.
Po 12.00 h došlo k ďalšej zrážke auta s motorkou, a to na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Nehoda si rovnako vyžiadala zranenie motocyklistu. Zasahujúci príslušníci HaZZ vymedzili miesto udalosti, vykonali protipožiarne zabezpečenie vozidla a asistovali zložkám integrovaného záchranného systému.
K dopravnej nehode auta s motocyklom so šiestimi účastníkmi a s jednou zranenou osobou došlo v Prievidzi krátko pred 19.00 h. „Prievidzskí hasiči po príchode na miesto preverili zdravotný stav všetkých účastníkov a zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc. Súčasne na oboch vozidlách vykonali požiarnobezpečnostné opatrenia. Po príchode posádky ZZS záchranári zranenú osobu previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ priblížil HaZZ.
Nehoda na križovatke na ceste II/581 v katastri Nového Mesta nad Váhom krátko po 20.00 h si vyžiadala zranenie motorkára. „Zasahujúci príslušníci HaZZ zabezpečili miesto udalosti a zranenému motorkárovi poskytli prvotné ošetrenie. Súčasne vozidlá stabilizovali a vykonali protipožiarne opatrenia. Zranená osoba bola po ošetrení na mieste prevezená na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ dodal HaZZ.
Zranenie motorkára si vyžiadala dopravná nehoda pred 11.00 h na Robotníckej ulici v Považskej Bystrici. Vodič bol v starostlivosti posádky záchrannej zdravotnej služby (ZZS), hasiči prostredníctvom absorpčnej látky zachytili uniknuté prevádzkové kvapaliny a po zdokumentovaní udalosti políciou presunuli havarovaný motocykel na prívesný vozík.
Po 12.00 h došlo k ďalšej zrážke auta s motorkou, a to na Zlatovskej ulici v Trenčíne. Nehoda si rovnako vyžiadala zranenie motocyklistu. Zasahujúci príslušníci HaZZ vymedzili miesto udalosti, vykonali protipožiarne zabezpečenie vozidla a asistovali zložkám integrovaného záchranného systému.
K dopravnej nehode auta s motocyklom so šiestimi účastníkmi a s jednou zranenou osobou došlo v Prievidzi krátko pred 19.00 h. „Prievidzskí hasiči po príchode na miesto preverili zdravotný stav všetkých účastníkov a zranenej osobe poskytli predlekársku prvú pomoc. Súčasne na oboch vozidlách vykonali požiarnobezpečnostné opatrenia. Po príchode posádky ZZS záchranári zranenú osobu previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ priblížil HaZZ.
Nehoda na križovatke na ceste II/581 v katastri Nového Mesta nad Váhom krátko po 20.00 h si vyžiadala zranenie motorkára. „Zasahujúci príslušníci HaZZ zabezpečili miesto udalosti a zranenému motorkárovi poskytli prvotné ošetrenie. Súčasne vozidlá stabilizovali a vykonali protipožiarne opatrenia. Zranená osoba bola po ošetrení na mieste prevezená na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ dodal HaZZ.