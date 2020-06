Nehoda pri Malackách si vyžiadala jeden život

Bratislava 24. júna (TASR) – Hasiči z Malaciek a Kútov zasahujú pri dopravnej nehode jedného vozidla, ktorá sa stala na diaľnici D2 v katastri obce Veľké Leváre smerom na Malacky. Zraneniam podľahla jedna osoba. TASR o tom informovala Zuzana Farkasová z Prezídia Hasičského a záchranného zboru.



„Po nehode skončilo vozidlo mimo cesty, pričom v ňom zostala zakliesnená jedna osoba. Hasiči po príchode zranenú osobu vyslobodili hydraulickým vyslobodzovacím zariadením, poskytli jej predlekársku prvú pomoc a na miesto privolali záchranársky vrtuľník. Do príletu vrtuľníka ťažko zranená osoba svojim zraneniam podľahla," spresnila Farkasová. Diaľnicu v danom úseku v čase pristávania vrtuľníka uzavreli.



Okolnosti dopravnej nehody, ku ktorej došlo krátko pred 8:30, vyšetrujú policajti diaľničného oddelenia Malacky.



„Podľa dostupných informácií z miesta dopravnej nehody prechádzal vodič osobného motorového vozidla po diaľnici D2 v smere do Bratislavy, pričom v úseku km 23 z doposiaľ presne nezistených príčin zišiel mimo cesty do priekopy, kde narazil do oplotenia," uviedla hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Lucia Mihalíková. Obeťou dopravnej nehody bol podľa hovorkyne 43-ročný Macedónčan. Na zistenie prítomnosti alkoholu a iných návykových látok v tele vodiča nariadili odber krvi.



Mihalíková ďalej informovala, že pravdepodobnou príčinou vzniku dopravnej nehody mohol byť mikrospánok. „Krátke upadnutie do spánku, ktoré môže trvať len desatiny sekundy, je nebezpečným javom na cestách. Preto vodičom odporúčame, aby nepodceňovali odpočinok, nesadali za volant unavení a robili si počas dlhej jazdy pravidelné prestávky," dodala.