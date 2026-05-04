Hasiči zasahujú pri lesnom požiari v obci Raková
Na miesto požiaru bolo vyslaných 11 hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s ôsmimi kusmi techniky.
Autor TASR
Raková 4. mája (TASR) - Profesionálni hasiči z Čadce zasahujú v pondelok popoludní pri lesnom požiari v katastri obce Raková (okres Čadca). Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Doplnilo, že požiar bol ohlásený v lokalite Sihelník. Na miesto požiaru bolo vyslaných 11 hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s ôsmimi kusmi techniky.
