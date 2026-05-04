Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
< sekcia Regióny

Hasiči zasahujú pri lesnom požiari v obci Raková

.
Na snímke hasičské vozidlá. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na miesto požiaru bolo vyslaných 11 hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s ôsmimi kusmi techniky.

Autor TASR
Raková 4. mája (TASR) - Profesionálni hasiči z Čadce zasahujú v pondelok popoludní pri lesnom požiari v katastri obce Raková (okres Čadca). Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Doplnilo, že požiar bol ohlásený v lokalite Sihelník. Na miesto požiaru bolo vyslaných 11 hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s ôsmimi kusmi techniky.
.

Neprehliadnite

Premiér: Je našou povinnosťou ďalej tlačiť na rast minimálnej mzdy

SENIČOVÁ: Na európskom šampionáte je to úplne iný pocit

KURIOZITA NA LETISKU:Zatkli ženu s 30 korytnačkami prilepenými na tele

OTESTUJTE SA: Najvyššie, najhlbšie, najväčšie. Poznáte tieto extrémy?