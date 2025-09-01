Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 1. september 2025Meniny má Drahoslava
< sekcia Regióny

Nehoda motorkára v Nálepkove: Cestu uzavreli

.
Ilustračné foto. Foto: TASR - Roman Hanc

Motorkárovi bola poskytnutá predlekárska pomoc.

Autor TASR
Nálepkovo 1. septembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode motorkára v Nálepkove v okrese Gelnica. Hlavná cesta je v oboch smeroch uzavretá. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.

„Motorkárovi bola poskytnutá predlekárska pomoc. Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ, posádka rýchlej zdravotnej pomoci aj polícia,“ spresnil s tým, že motorkár bol letecky prevezený do jednej z košických nemocníc.
.

Neprehliadnite

Prezident: Počet detí s potrebou špeciálneho prístupu rastie

Týždenník: Ryba smrdí od hlavy

Prezident varuje pred možnými dôsledkami stupňujúcej sa nenávisti

KOMENTÁR: Koniec jazykových redaktoriek na Slovensku?