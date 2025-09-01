< sekcia Regióny
Nehoda motorkára v Nálepkove: Cestu uzavreli
Motorkárovi bola poskytnutá predlekárska pomoc.
Autor TASR
Nálepkovo 1. septembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri dopravnej nehode motorkára v Nálepkove v okrese Gelnica. Hlavná cesta je v oboch smeroch uzavretá. TASR o tom informoval hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint.
„Motorkárovi bola poskytnutá predlekárska pomoc. Na mieste zasahujú príslušníci HaZZ, posádka rýchlej zdravotnej pomoci aj polícia,“ spresnil s tým, že motorkár bol letecky prevezený do jednej z košických nemocníc.
