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Požiar chladiaceho zariadenia v Petrovanoch: Evakuovali asi 20 ľudí

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Daniel Stehlík

Ešte pred príchodom hasičov bolo podľa operačného dôstojníka evakuovaných približne 20 ľudí.

Autor TASR
Petrovany 2. septembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari chladiaceho zariadenia v priemyselnom parku v Petrovanoch v okrese Prešov. Pre TASR to potvrdil operačný dôstojník Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove.

Ako uviedol, konkrétne ide o požiar špirály chladiaceho zariadenia. Na mieste je deväť hasičov s tromi kusmi techniky, ako aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov.

Ešte pred príchodom hasičov bolo podľa operačného dôstojníka evakuovaných približne 20 ľudí.
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