Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 10. september 2025Meniny má Oleg
< sekcia Regióny

Hasiči zasahujú pri požiari v Dobšinej

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR Pavol Zachar

K udalosti smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov.

Autor TASR
Dobšiná 10. septembra (TASR) - Hasiči aktuálne zasahujú pri požiari na Jarkovej ulici v Dobšinej v okrese Rožňava. Ako pre TASR povedal hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (KR HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, podľa prvotných informácií bola požiarom zasiahnutá strecha jedného domu, pričom sa oheň rozšíril aj na vedľajšie stavby. Požiar sa už podarilo lokalizovať.

„Na mieste zasahuje 14 príslušníkov HaZZ s piatimi kusmi hasičskej techniky, ktorým vypomáhajú dobrovoľní hasiči z Rejdovej. Požiar sa už nešíri. K udalosti smeruje zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ uviedol s tým, že doposiaľ neevidujú zranené či usmrtené osoby.
.

Neprehliadnite

Kamenický: Konsolidácia bude obsahovať 22 opatrení v sume 2,7 mld. eur

KOMENTÁR J. HRABKA: Konsolidácia. Diel prvý

ULICAMI BRATISLAVY: Odkiaľ má názov najväčšie stredoeurópske sídlisko?

LOVAŠ: Mám méty získať dobré umiestnenia a medaily v rámci ME a MS