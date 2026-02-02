Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
V rodinnom dome v obci Dunajov vypukol požiar

Na snímke hasičské vozidlá. Foto: TASR - Pavel Neubauer

Na mieste požiaru zasahuje sedem hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s tromi kusmi hasičskej techniky.

Autor TASR
Dunajov 2. februára (TASR) - Čadčianski hasiči v pondelok podvečer zasahujú pri požiari v rodinnom dome v obci Dunajov (okres Čadca). Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Doplnilo, že na mieste požiaru zasahuje sedem hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s tromi kusmi hasičskej techniky.
