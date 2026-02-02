< sekcia Regióny
V rodinnom dome v obci Dunajov vypukol požiar
Na mieste požiaru zasahuje sedem hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s tromi kusmi hasičskej techniky.
Autor TASR
Dunajov 2. februára (TASR) - Čadčianski hasiči v pondelok podvečer zasahujú pri požiari v rodinnom dome v obci Dunajov (okres Čadca). Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.
Doplnilo, že na mieste požiaru zasahuje sedem hasičov z Hasičskej stanice v Čadci s tromi kusmi hasičskej techniky.
