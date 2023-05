Veľký Krtíš 16. mája (TASR) – Hasiči zo stanice vo Veľkom Krtíši zasahovali vlani pri 106 požiaroch, z celkového počtu 281 výjazdov. Vyplýva to z informácií, ktoré TASR poskytla Júlia Zeleňáková z Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici.



Ako ďalej uviedla, ďalších 106 výjazdov bolo k záchranným a technickým zásahom, 60 k dopravným nehodám a šesť k taktickým a previerkovým cvičeniam. Jeden výjazd bol k ekologickým zásahom a ďalšie dva k planým poplachom. "V porovnaní s rokom 2021 to bol celkový nárast o 20 výjazdov, z toho k požiarom bol zaznamenaný nárast o 59. K technickým zásahom pokles o 33, k dopravným nehodám nárast o sedem výjazdov," priblížila.



Dodala, že výjazdy k záchranným a technickým zásahom súvisia s odstraňovaním spadnutých stromov, s likvidáciou následkov veterných smrští, odstraňovaním hniezd alebo rojov bodavého hmyzu. Sú to aj umožnenie vstupu do objektu, záchrana a odchyt zvierat, poskytnutie neodkladnej zdravotnej starostlivosti, záchrana mobilnou výškovou technikou i odčerpávanie vody zo zatopených priestorov. "Vlani tvorili výjazdy k záchranným a technickým zásahom 59-percentný podiel z celkového počtu výjazdov," objasnila.



Zdôraznila, že HaZZ eviduje jeden požiar, ktorý svojím rozsahom prevýšil ostatné za minulý rok. Na štvrtom poschodí bytového domu vo Veľkom Krtíši horel byt, v ktorom bola v tom čase aj jeho majiteľka. "V čase príchodu hasičov bol oheň rozšírený na balkóny ďalších troch bytov," spresnila s tým, že hasiči okrem likvidácie požiaru evakuovali ostatných ľudí a hľadali aj postihnutú osobu. Neskôr ju našli na balkóne bez známok života.