Hasičská stanica v Púchove má nového veliteľa

Na snímke Marek Mako. Foto: Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Mako pôsobí v HaZZ od roku 2003, keď nastúpil na funkciu hasiča v Hasičskej stanici v Púchove.

Autor TASR
Púchov 8. septembra (TASR) - Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Považská Bystrica má nového veliteľa Hasičskej stanice v Púchove. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne na sociálnej sieti.

„K 1. septembru vymenoval riaditeľ Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne Miloslav Tužinský do funkcie veliteľa Hasičskej stanice v Púchove Mareka Maka,“ informovali krajskí hasiči.

Mako pôsobí v HaZZ od roku 2003, keď nastúpil na funkciu hasiča v Hasičskej stanici v Púchove. Následne pôsobil na funkciách technik - strojník, neskôr technik - špecialista a v roku 2016 bol preradený na funkciu veliteľa družstva Hasičskej stanice v Púchove.
