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VÝBUCH V BRATISLAVE: Šesť áut skončilo poškodených
Hasiči pri prieskume našli celkom štyri propán-butánové fľaše, z toho dve už explodované.
Autor TASR,aktualizované
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Bratislava 11. júla (TASR) - Ivanskou cestou v Bratislave, v blízkosti letiska, otriasol v noci na sobotu výbuch propán-butánových fliaš. Tie vybuchli následkom požiaru. Pre TASR to potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) Štefan Koči s tým, že sa pri udalosti nikto nezranil. Polícia už začala v prípade trestné stíhanie.
Hasiči boli krátko po polnoci privolaní na Ivanskú cestu, kde bol ohlásený požiar časti budovy, kontajnerového stojiska a priľahlého porastu. „Ešte pred príjazdom hasičských jednotiek došlo k výbuchu propán-butánových fliaš, ktoré sa nachádzali v kontajnerovom stojisku. V dôsledku výbuchu bolo poškodených šesť vedľa zaparkovaných osobných automobilov,“ uviedol Koči pre TASR.
Hasiči pri prieskume našli celkom štyri propán-butánové fľaše, z toho dve už explodované. Vykonali aj prieskum interiéru a strechy budovy a miesto monitorovali termokamerou. K udalosti prišiel aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek pre TASR uviedol, že polícia prijala oznámenie o incidente krátko po polnoci. „V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Okolnosťami prípadu sa naďalej intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II,“ priblížil.
Hasiči boli krátko po polnoci privolaní na Ivanskú cestu, kde bol ohlásený požiar časti budovy, kontajnerového stojiska a priľahlého porastu. „Ešte pred príjazdom hasičských jednotiek došlo k výbuchu propán-butánových fliaš, ktoré sa nachádzali v kontajnerovom stojisku. V dôsledku výbuchu bolo poškodených šesť vedľa zaparkovaných osobných automobilov,“ uviedol Koči pre TASR.
Hasiči pri prieskume našli celkom štyri propán-butánové fľaše, z toho dve už explodované. Vykonali aj prieskum interiéru a strechy budovy a miesto monitorovali termokamerou. K udalosti prišiel aj zisťovateľ príčin vzniku požiarov.
Bratislavský krajský policajný hovorca Lukáš Pecek pre TASR uviedol, že polícia prijala oznámenie o incidente krátko po polnoci. „V súvislosti s udalosťou bolo začaté trestné stíhanie vo veci trestného činu všeobecného ohrozenia. Okolnosťami prípadu sa naďalej intenzívne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave II,“ priblížil.