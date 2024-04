Muž nabúral do stĺpa, nafúkal takmer 2,4 promile

Prešov 19. apríla (TASR) - Päť hasičov s dvomi kusmi techniky zasahovalo vo štvrtok (18. 4.) po 22.00 h pri dopravnej nehode na ul. Arm. gen. Svobodu v Prešove. Zranil sa pri nej 48-ročný muž, ktorý pri policajnej kontrole nafúkal takmer 2,4 promile. Vyplýva to z informácií hasičov, záchranárov a polície.



"Po príchode na miesto hasiči prieskumom zistili, že ide o dopravnú nehodu osobného motorového vozidla, ktoré zostalo po náraze do stĺpa verejného osvetlenia prevrátené na boku v pravom jazdnom pruhu a nachádzala sa v ňom zakliesnená osoba," informovala TASR hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru v Prešove Miroslava Knišová.



Ako povedala, hasiči havarované vozidlo stabilizovali, vykonali protipožiarne opatrenia a pomocou špeciálneho náradia odstránili z vozidla čelné sklo a zakliesneného vodiča vyslobodili.



"Posádka ambulancie HaZZ poskytla vodičovi neodkladnú zdravotnú starostlivosť, následne si ho do svojej starostlivosti prevzala posádka záchrannej zdravotnej služby (ZZS)," doplnila Knišová.



"Operačné stredisko (OS) ZZS SR vyslalo na miesto ambulanciu rýchlej lekárskej pomoci. Záchranári 48-ročného muža po prvotnom ošetrení transportovali do nemocnice v Prešove s povrchovým poranením hlavy," uviedla pre TASR hovorkyňa OS ZZS SR Petra Klimešová.



Podľa prešovskej krajskej policajnej hovorkyne Jany Ligdayovej vodič bol podrobený dychovej skúške, ktorej výsledok dosiahol hodnotu takmer 2,4 promile. Ako pokračovala, 48-ročnému Prešovčanovi bol zadržaný vodičský preukaz a skončil v cele policajného zaistenia. "Po vykonaní potrebných procesných úkonov mu bolo vznesené obvinenie z trestného činu ohrozenie pod vplyvom návykovej látky," doplnila Ligdayová s tým, že presnými okolnosťami dopravnej nehody, ako aj jej príčinou sa zaoberá poverený príslušník Okresného dopravného inšpektorátu v Prešove.