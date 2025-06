Na diaľnici v Bratislave došlo k nehode nákladného auta

Bratislava 10. júna (TASR) - Na začiatku diaľnice D1 v Bratislave v smere do Rakúska došlo v pondelok (9. 6.) poobede k nehode nákladného auta. Jedna osoba sa ľahko zranila. Pri udalosti zasahovalo 14 hasičov so štyrmi kusmi hasičskej techniky Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti.



„Hasiči po príjazde na miesto udalosti prieskumom zistili, že na mieste sa nachádza jedna ľahko zranená osoba, ktorej poskytli predlekársku prvú pomoc. Zároveň na vozidle vykonali protipožiarne opatrenia, uniknuté prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a naftu z poškodených nádrží prečerpali do zberných nádob,“ priblížil HaZZ.