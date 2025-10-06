< sekcia Regióny
VIDEO: DRÁMA NA DIAĽNICI D2: Auto spadlo do hĺbky 10 metrov
Autor TASR
Bratislava 6. októbra (TASR) - Na diaľnici D2 prerazilo auto zvodidlá a spadlo pod podjazd diaľničného nadjazdu do hĺbky približne desať metrov. Nehoda sa stala uplynulý víkend v úseku 55,5 kilometra v smere od Malaciek do Bratislavy. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti.
„Po príchode na miesto už zdravotní záchranári ošetrovali ťažko zranenú osobu, ktorá bola vymrštená z vozidla. Hasiči ihneď začali spolupracovať s posádkami záchrannej zdravotnej služby, prehľadali okolie pre vylúčenie prítomnosti ďalších osôb a vykonali protipožiarne opatrenia na havarovanom vozidle,“ uviedli hasiči.
Polícia Bratislavského kraja priblížili, že šlo o 37-ročného vodiča, ktorý zvodidlami preletel vo vysokej rýchlosti. Muž podľa policajtov utrpel poranenia, ktorým nakoniec po prevoze do zdravotníckeho zariadenia podľahol. „Presné príčiny, ako aj okolnosti dopravnej nehody sú v štádiu vyšetrovania,“ dodali.
