NEHODA NA DIAĽNICI V BRATISLAVE: Hasiči ošetrovali dvoch ľudí
Hasiči zároveň vykonali na vozidlách protipožiarne opatrenia.
Autor TASR
Bratislava 19. decembra (TASR) - Na diaľnici D2 v Bratislave bola v piatok nehoda dvoch áut. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) Bratislavského kraja o tom informoval na sociálnej sieti s tým, že nehodu im nahlásili krátko pred 10.00 h.
„Hasiči po príjazde na miesto udalosti poskytli dvom účastníkom dopravnej nehody predlekárske ošetrenie a následne ich odovzdali do opatery zdravotníckych záchranárov,“ priblížil zbor.
Hasiči zároveň vykonali na vozidlách protipožiarne opatrenia, vytečené prevádzkové kvapaliny zasypali sorpčným materiálom a asistovali odťahovej službe pri sprejazdnení vozovky.
