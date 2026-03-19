< sekcia Regióny
AUTO V PLAMEŇOCH NA DIAĽNICI: Požiar spomalil kamionista
Oheň zasiahol podvozok a časť interiéru vozidla.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Považská Bystrica 19. marca (TASR) - Požiar osobného auta likvidovali v stredu (18. 3.) ráno piati hasiči z Dubnice nad Váhom na diaľnici D1 pri Považskej Bystrici. Udalosť si nevyžiadala zranenia, príčiny požiaru vyšetrujú. Informovalo o tom vo štvrtok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.
Oheň zasiahol podvozok a časť interiéru vozidla, dvojčlenná posádka bez viditeľných zranení sa pri príchode hasičov na miesto nachádzala mimo postihnutého automobilu, ktoré bolo odstavené na krajnici vozovky. „Požiar sa pomocou práškových hasiacich prístrojov pokúšal uhasiť vodič okoloidúceho kamióna, čím sa mu podarilo rozvoj požiaru výrazne spomaliť,“ priblížil HaZZ.
Zasahujúci hasiči podľa neho vymedzili miesto udalosti a za účelom lokalizácie a následnej likvidácie požiaru nasadili jeden hasebný prúd. „Následne po zlikvidovaní požiaru postihnutý automobil skontrolovali termovíznou kamerou, vykonali záverečný prieskum požiariska, po čom miesto udalosti odovzdali príslušníkom polície a zisťovateľovi príčin vzniku požiarov,“ dodal.
