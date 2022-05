ÚNIK CHLÓRU NA KÚPALISKU: Evakuovali takmer 400 návštevníkov

Dunajská Streda 13. mája (TASR) - Únik chlóru z prenosnej tlakovej nádoby v areáli kúpaliska v Dunajskej Strede riešili vo štvrtok (12. 5.) miestni hasiči s kolegami zo Šamorína a Trnavy. V čase vzniku udalosti sa v areáli kúpaliska nachádzalo približne 400 návštevníkov, no k ich priamemu ohrozeniu nedošlo. Informovala o tom krajská hovorkyňa hasičov v Trnave Lena Košťálová.



Technickí pracovníci zariadenia pri rutinnej prehliadke čerpacej stanice, z ktorej sa chlór čerpal do bazénov, podľa jej vyjadrenia zistili, že spopod tesniaceho ventilu dochádza k úniku chemickej látky. Stanica sa nachádzala v odľahlej časti kúpaliska, kde sa vyskytovali len technické budovy. Zamestnanci okamžite za použitia ochranných pomôcok vyniesli tlakovú nádobu na voľné priestranstvo, kde ju obsypali haseným vápnom. V tom čase bolo bezvetrie, a tak neprišlo k priamemu ohrozeniu osôb.



"Po príjazde hasičov látka z tlakovej nádoby stále unikala. Pretože nebolo možné únik zastaviť, boli zasahujúci príslušníci po konzultácii s firmou zabezpečujúcou servis čerpacej stanice nútení zakopať nádobu do dvojmetrovej hĺbky. Na dno jamy vysypali hasené vápno a následne ho zasypali hlinou. Prístrojom na sledovanie koncentrácie plynov bolo počas celého zásahu monitorované ovzdušie s negatívnym výsledkom. Pri udalosti neprišlo k žiadnym zraneniam," opísala zásah hovorkyňa.