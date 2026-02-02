Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
NA KYSUCIACH ZASAHUJÚ HASIČI: Vlak zrazil človeka, obmedzili dopravu

Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk - Barbora Michalíková

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od 18.27 h je prerušená doprava cez železničnú stanicu Kysucké Nové Mesto.

Autor TASR
Kysucké Nové Mesto 2. februára (TASR) - Hasiči zasahujú v pondelok večer v Kysuckom Novom Meste, kde vlak zrazil človeka. Informovalo o tom operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline.

Doplnilo, že na mieste nehody zasahujú štyria hasiči z Kysuckého Nového Mesta s jedným kusom techniky. Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) informovala, že od 18.27 h je prerušená doprava cez železničnú stanicu Kysucké Nové Mesto.
