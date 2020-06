Na severovýchode Slovenska pre búrky zasahovali hasiči

Humenné 11. júna (TASR) – V súvislosti so silnými búrkami zasahovali na severovýchode Slovenska vo štvrtok popoludní hasiči trikrát. Ako pre TASR potvrdilo operačné stredisko Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Prešove, išlo o popadané stromy na ceste.



Hasiči medzi 14.30 a 14.50 h zasahovali pri spadnutých stromoch na ceste medzi obcami Zubné a Adidovce v okrese Humenné, v meste Medzilaborce na Duchnovičovej ulici a tiež pri obci Bukovce v okrese Stropkov. Ako operačný dôstojník doplnil, v žiadnom z prípadov nedošlo k ujme na majetku či zdraví obyvateľov.



V súvislosti s krupobitím v Medzilaborciach nedošlo, podľa vyjadrenia primátora mesta Vladislava Višňovského, k závažnejším škodám na majetku.



Meteorologické výstrahy tretieho stupňa platia na popoludňajšie hodiny vo štvrtok pre okresy Bardejov, Svidník, Stropkov a Vranov nad Topľou. Najsilnejšia aktivita by mala podľa predpovedí trvať do 16.10 h, neskôr má na tomto území platiť druhý stupeň meteorologických výstrah. Ten aktuálne platí v okresoch Humenné, Snina a Medzilaborce. Vo všetkých siedmich okresoch je tiež vyhlásený druhý stupeň povodňovej aktivity.