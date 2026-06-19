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Tragédia na Tajvane v Čani: Z vody vytiahli telo bez známok života
Záchranári spolu s príslušníkmi HaZZ začali s resuscitáciou. Napriek niekoľkominútovej snahe sa osobu nepodarilo zachrániť.
Autor TASR
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Čaňa 19. júna (TASR) - Na vodnej ploche v katastri obce Čaňa v okrese Košice-okolie v lokalite Tajvan našli v piatok telo osoby. Ako pre TASR potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach Jozef Bálint, na tiesňovú linku krátko po 8.40 h nahlásili, že na vodnej ploche pláva telo osoby, pri ktorom sa nachádzal pes.
„Po príchode na miesto bolo telo osoby už vytiahnuté z vody na breh príslušníkom HaZZ mimo služby, ktorý sa v čase udalosti nachádzal v jej blízkosti,“ doplnil hovorca. Súbežne s hasičmi dorazila na miesto aj posádka záchrannej zdravotnej služby. Záchranári spolu s príslušníkmi HaZZ začali s resuscitáciou. Napriek niekoľkominútovej snahe sa osobu nepodarilo zachrániť.
Na mieste zasahovali štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Čani s tromi kusmi techniky.
„Po príchode na miesto bolo telo osoby už vytiahnuté z vody na breh príslušníkom HaZZ mimo služby, ktorý sa v čase udalosti nachádzal v jej blízkosti,“ doplnil hovorca. Súbežne s hasičmi dorazila na miesto aj posádka záchrannej zdravotnej služby. Záchranári spolu s príslušníkmi HaZZ začali s resuscitáciou. Napriek niekoľkominútovej snahe sa osobu nepodarilo zachrániť.
Na mieste zasahovali štyria príslušníci HaZZ z hasičskej stanice v Čani s tromi kusmi techniky.