ZRÁŽKA ÁUT: Dopravná nehoda vyžiadala dvoch zranených

Bošany 28. marca (TASR) - Zranenie dvoch ľudí si v pondelok (27. 3.) podvečer vyžiadala dopravná nehoda dvoch osobných vozidiel pri Bošanoch v smere na časť Baštín (okres Partizánske). Pri zrážke zasahovali traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Partizánskeho i leteckí záchranári. TASR o tom v utorok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Havarované autá po nehode blokovali vozovku v celej šírke, pri zrážke sa z troch účastníkov zranili dve osoby, pričom jedna zo zranených osôb bola vo vozidle a prvú pomoc jej poskytoval pracovník dopravnej zdravotnej služby.



"Hasiči z Partizánskeho zabezpečili miesto udalosti a na havarovaných vozidlách vykonali protipožiarne opatrenia. Po poskytnutí primárnej a sekundárnej zdravotnej starostlivosti pomocou hydraulického zariadenia bezpečne vyslobodili uviaznutého vodiča, ktorého spolu so zdravotníkmi preniesli do privolaného vrtuľníka vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby," opísal Petrík.



Leteckí záchranári zraneného podľa neho transportovali do nemocnice, na ďalšie ošetrenie do nemocnice previezli zdravotníci sanitkou i druhú zranenú osobu. "Po zdokumentovaní udalosti políciou príslušníci HaZZ asistovali pri bezpečnom naložení havarovaných automobilov na vozidlá odťahovej služby, po čom pomocou absorpčnej látky z vozovky odstránili uniknuté prevádzkové kvapaliny a úlomky z vozidiel," dodal Petrík.