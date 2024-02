AUTO NARAZILO DO KAMIÓNA: Príčinou nehody mal byť mikrospánok

Chocholná-Velčice 16. februára (TASR) - Dopravná nehoda osobného a nákladného auta na diaľnici D1 pri obci Chocholná-Velčice v okrese Trenčín si vo štvrtok (15. 2.) ráno vyžiadala zranenia troch ľudí. Pri zrážke zasahovali traja príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Nového Mesta nad Váhom s jedným kusom techniky. TASR o tom informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



"Osobné auto narazilo do zadnej časti návesu kamióna, všetci účastníci udalosti sa v čase príchodu hasičov nachádzali mimo vozidiel v starostlivosti posádky záchrannej zdravotnej služby (ZZS). Z osobného vozidla, ktoré čiastočne blokovalo pravý jazdný pruh, unikali prevádzkové kvapaliny," uviedol Petrík.



Zasahujúci hasiči podľa neho vymedzili miesto zásahu a po zabezpečení vozidiel vykonali protipožiarne opatrenia. Súčasne asistovali zdravotníkom ZZS pri poskytovaní prvej pomoci zraneným osobám, ktoré záchranári následne odviezli do nemocnice na ďalšie ošetrenie.



Polícia na sociálnej informovala, že príčinou dopravnej nehody bol mikrospánok 52-ročného vodiča osobného auta Škoda Superb, v dôsledku ktorého narazil pravou prednou časťou svojho auta do návesu pred ním idúceho kamióna. "Vodiči oboch vozidiel boli podrobení dychovej skúške s negatívnym výsledkom," doplnila polícia.



Vodičov v tejto súvislosti policajti vyzvali, aby nepodceňovali únavu za volantom. "V prípade, ak sa cítite unavení, ospalí alebo zaznamenávate akékoľvek príznaky mikrospánku, urobte si prestávku a oddýchnite si pred tým, ako budete pokračovať v jazde," odporučili.