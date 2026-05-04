Pondelok 4. máj 2026Meniny má Florián
Nehoda v Michalovciach: Jeden človek neprežil, ďalší utrpel zranenia

Miesto nehody. Foto: HaZZ

Autor TASR
Michalovce 4. mája (TASR) - Pri vážnej dopravnej nehode na Humenskej ceste v Michalovciach v pondelok zomrela jedna osoba a ďalšia utrpela zranenia. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Košiciach na sociálnej sieti.

Hasiči na mieste zasahovali pri vyslobodzovaní jednej ťažko zranenej osoby z havarovaného vozidla pomocou hydraulického náradia. Druhú zranenú osobu si prevzali záchranári.

Cesta je momentálne prejazdná len s obmedzeniami. „Prosíme vodičov o zvýšenú opatrnosť a rešpektovanie pokynov zložiek,“ uviedli z HaZZ.
