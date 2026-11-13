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Nehoda pri Chynoranoch: Hlásia zranených
Havarované vozidlo zostalo uviaznuté v miestnom potoku, prevrátené na boku.
Autor TASR
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Chynorany 13. novembra (TASR) - Dopravná nehoda osobného auta vo štvrtok (12. 11.) večer na ceste medzi Chynoranmi a Nadlicami v okrese Partizánske si vyžiadala zranenie dvoch osôb. Pri nehode zasahovali hasiči z Partizánskeho, udalosť im nahlásili krátko po 19.00 h. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) o tom v piatok informovalo na sociálnej sieti.
Havarované vozidlo zostalo uviaznuté v miestnom potoku, prevrátené na boku. Pri udalosti sa zranili dve osoby, ktoré sa nachádzali mimo automobilu. „Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti, preverili zdravotný stav účastníkov dopravnej nehody a zraneným osobám ihneď poskytli prvú pomoc,“ opísal HaZZ.
Doplnil, že po príchode posádky Záchrannej zdravotnej služby si zranených prevzali zdravotní záchranári, ktorí po ošetrení na mieste previezli oboch účastníkov dopravnej nehody na ďalšie ošetrenie do nemocnice.
„Príslušníci HaZZ havarovaný automobil stabilizovali, vykonali protipožiarne opatrenia a po zdokumentovaní udalosti políciou asistovali pri jeho bezpečnom naložení na vozidlo odťahovej služby,“ dodal HaZZ.
Havarované vozidlo zostalo uviaznuté v miestnom potoku, prevrátené na boku. Pri udalosti sa zranili dve osoby, ktoré sa nachádzali mimo automobilu. „Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti, preverili zdravotný stav účastníkov dopravnej nehody a zraneným osobám ihneď poskytli prvú pomoc,“ opísal HaZZ.
Doplnil, že po príchode posádky Záchrannej zdravotnej služby si zranených prevzali zdravotní záchranári, ktorí po ošetrení na mieste previezli oboch účastníkov dopravnej nehody na ďalšie ošetrenie do nemocnice.
„Príslušníci HaZZ havarovaný automobil stabilizovali, vykonali protipožiarne opatrenia a po zdokumentovaní udalosti políciou asistovali pri jeho bezpečnom naložení na vozidlo odťahovej služby,“ dodal HaZZ.