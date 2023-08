ZRÁŽKA DVOCH ÁUT: Jedno z vozidiel zostalo prevrátené na boku

Handlová 3. augusta (TASR) - Zrážka dvoch osobných áut v stredu (2. 8.) na ceste I/9 pri Handlovej si vyžiadala zranenie dvoch osôb. Pri nehode zasahovali piati príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) z Handlovej s jedným kusom techniky. TASR o tom vo štvrtok informoval hovorca hasičov v Trenčianskom kraji Marián Petrík.



Jedno z vozidiel zostalo následkom zrážky mimo vozovky, prevrátené na boku. Druhé sa nachádzalo na vozovke, pričom čiastočne blokovalo oba jazdné pruhy. Následkom dopravnej nehody sa zranili obaja účastníci. "Zasahujúci hasiči poskytli zraneným osobám predlekársku pomoc a ošetrenie. Prvú zranenú osobu po príchode posádky záchrannej zdravotnej služby zdravotníci naložili na nosidlá, preniesli do sanitky a následne transportovali na ďalšie ošetrenie do nemocnice," opísal Petrík.



Druhú osobu podľa neho záchranári ošetrili na mieste a následne taktiež previezli do nemocnice. "Na havarovaných vozidlách vykonali príslušníci HaZZ protipožiarne opatrenia, z vozovky odstránili následky dopravnej nehody a po zdokumentovaní udalosti políciou asistovali pri bezpečnom naložení havarovaných automobilov na vozidlo odťahovej služby," dodal Petrík.