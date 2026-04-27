Zábava na štvorkolke sa zmenila na boj o život:Muža previezol vrtuľník

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Autor TASR
Lehota pod Vtáčnikom 27. apríla (TASR) - Nehoda štvorkolky v sobotu (25. 4.) večer v lokalite Sekaniny nad Lehotou pod Vtáčnikom v okrese Prievidza si vyžiadala zranenie vodiča. Pri udalosti zasahovali príslušníci Hasičského a záchranného zboru (HaZZ), miestni dobrovoľní hasiči i leteckí záchranári. Informovalo o tom v pondelok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo HaZZ v Trenčíne.

Príslušníci HaZZ po príchode na miesto udalosti poskytli zranenej osobe predlekársku prvú pomoc, zabezpečili jej fixáciu a transportovali ju z ťažko dostupného terénu - najskôr pešo a následne pomocou štvorkolky k miestu zlanenia lekárky z Vrtuľníkovej záchrannej zdravotnej služby (VZZS),“ uviedol HaZZ.

Po prevzatí pacienta lekárka VZZS podľa neho pokračovala v odbornej zdravotnej starostlivosti. Následne zranenú osobu za asistencie zasahujúcich zložiek transportovali k miestu pristátia vrtuľníka VZZS, odkiaľ ju letecky previezli do zdravotníckeho zariadenia na ďalšie ošetrenie.

Takéto zásahy potvrdzujú, že efektívna spolupráca, profesionalita a pripravenosť všetkých zložiek sú kľúčové pri záchrane ľudských životov,“ skonštatoval HaZZ.
Neprehliadnite

M. Šutaj Eštok vylúčil politický motív napadnutia J. Ferenčáka

OTESTUJTE SA: Spomeňte si na svoje detstvo

VIDEO: STREĽBA V NEMOCNICI: Zahynul policajt, ďalší je zranený

HRABKO: Dve referendové otázky nemajú veľký význam, boli len prílepok