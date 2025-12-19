Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. december 2025
< sekcia Regióny

VÁŽNA NEHODA: V Novom Meste nad Váhom skončilo auto na streche

.
Snímka z miesta nehody. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Trenčiansky kraj

Pri dopravnej nehode sa zranila jedna osoba.

Autor TASR
Nové Mesto nad Váhom 19. decembra (TASR) - Dopravná nehoda osobného auta vo štvrtok (18. 12.) popoludní na Bzinskej ulici v Novom Meste nad Váhom si vyžiadala jedného zraneného. Zasahovali pri nej novomestskí hasiči. Informovalo o tom v piatok na sociálnej sieti Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Trenčíne.

Havarovaný automobil zostal v dôsledku udalosti uviaznutý v poli vedľa vozovky, kde bol prevrátený na strechu. Pri dopravnej nehode sa zranila jedna osoba, ktorá bola v starostlivosti zdravotníkov Záchrannej zdravotnej služby (ZZS).

Zasahujúci hasiči zabezpečili miesto udalosti a súčasne asistovali zdravotníkom ZZS pri poskytovaní predlekárskej prvej pomoci. Následne záchranári zranenú osobu previezli na ďalšie ošetrenie do nemocnice,“ uviedol HaZZ.

Príslušníci HaZZ po vykonaní protipožiarného zabezpečenia podľa neho odovzdali miesto udalosti príslušníkom Policajného zboru. K úniku prevádzkových kvapalín v dôsledku dopravnej nehody nedošlo.

.

Neprehliadnite

Lídri EÚ sa dohodli na pôžičke pre Ukrajinu vo výške 90 miliárd

Lídri EÚ odsúdili všetky nedávne hybridné útoky proti členským štátom

Vládny špeciál SR po nehode v Bruseli uzemnili, čaká sa na posúdenie

TASR pokračuje vo výučbe na univerzitách, študenti ukončili semester