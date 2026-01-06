Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HaZZ: Nočný požiar v bratislavskom Ružinove sa zaobišiel bez zranení

Ilustračné foto Foto: TASR/Polícia

Následkom požiaru vznikla škoda predbežne vyčíslená na 34.000 eur.

Autor TASR
Bratislava 6. januára (TASR) - Nočný požiar v bratislavskej mestskej časti Ružinov sa v utorok zaobišiel bez zranení. Požiar v stojisku kontajnerov na Kozmonautickej ulici ohlásili približne o 2.45 h. Následkom požiaru vznikla škoda predbežne vyčíslená na 34.000 eur. Príčinu jeho vzniku zisťujú. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).

V čase príjazdu hasičov na miesto udalosti bolo spolu s kontajnermi požiarom zasiahnutých aj šesť osobných motorových vozidiel. Hasiči zasahujúci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar lokalizovali a následne zlikvidovali prostredníctvom dvoch prúdov vody a jedného penového prúdu,“ uviedli hasiči.
