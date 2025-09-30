Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Hasiči zasahovali vo Veličnej: Človek neprežil pád do studne

Snímka studne, do ktorej spadol človek vo Veličnej. Foto: Facebook - Hasičský a záchranný zbor - Žilinský kraj

Hasiči spresnili, že osoba spadla do studne, ktorá je hlboká približne sedem metrov a nie je v nej voda. Na mieste sa podľa nich nachádzala polícia a záchranná zdravotná služba.

Autor TASR
Veličná 30. septembra (TASR) - Pád do studne vo Veličnej v okrese Dolný Kubín neprežil človek. Na mieste v utorok ráno zasahovali hasiči z Dolného Kubína. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Hasiči spresnili, že osoba spadla do studne, ktorá je hlboká približne sedem metrov a nie je v nej voda. Na mieste sa podľa nich nachádzala polícia a záchranná zdravotná služba.

Príslušník HaZZ sa zlanil k osobe, ktorá nejavila známky života a vytiahol ju zo studne. Privolaný lekár konštatoval exitus,“ uviedli hasiči.

