Hasiči zasahovali vo Veličnej: Človek neprežil pád do studne
Hasiči spresnili, že osoba spadla do studne, ktorá je hlboká približne sedem metrov a nie je v nej voda. Na mieste sa podľa nich nachádzala polícia a záchranná zdravotná služba.
Autor TASR
Veličná 30. septembra (TASR) - Pád do studne vo Veličnej v okrese Dolný Kubín neprežil človek. Na mieste v utorok ráno zasahovali hasiči z Dolného Kubína. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.
„Príslušník HaZZ sa zlanil k osobe, ktorá nejavila známky života a vytiahol ju zo studne. Privolaný lekár konštatoval exitus,“ uviedli hasiči.
