< sekcia Regióny
TRAGÉDIA V BRZOTÍNE: Zrážka s rýchlikom má jednu obeť
V rýchliku sa podľa hasičov nachádzalo spolu s personálom približne 30 osôb.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brzotín 9. marca (TASR) - V obci Brzotín v okrese Rožňava došlo v pondelok podvečer k tragickej zrážke vlaku s jednou osobou. V rýchliku sa nachádzalo približne 30 ľudí, nikto z nich sa nezranil. Na sociálnej sieti o tom informoval Hasičský a záchranný zbor (HaZZ).
„Po príchode príslušníkov na miesto udalosti bolo zistené, že osoba sa nachádza pod posledným vozňom vlaku so zraneniami nezlučiteľnými so životom,“ priblížili hasiči.
V rýchliku sa podľa hasičov nachádzalo spolu s personálom približne 30 osôb, nikto z nich neutrpel zranenia. „Cestujúcich hasiči bezpečne sprevádzali približne 300 metrov k najbližšej železničnej stanici. Na mieste udalosti hasiči zároveň zabezpečujú osvetlenie pre potreby polície a dokumentovanie miesta udalosti,“ priblížil HaZZ.
„Po príchode príslušníkov na miesto udalosti bolo zistené, že osoba sa nachádza pod posledným vozňom vlaku so zraneniami nezlučiteľnými so životom,“ priblížili hasiči.
V rýchliku sa podľa hasičov nachádzalo spolu s personálom približne 30 osôb, nikto z nich neutrpel zranenia. „Cestujúcich hasiči bezpečne sprevádzali približne 300 metrov k najbližšej železničnej stanici. Na mieste udalosti hasiči zároveň zabezpečujú osvetlenie pre potreby polície a dokumentovanie miesta udalosti,“ priblížil HaZZ.