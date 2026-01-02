< sekcia Regióny
POŽIAR BYTU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI: Spôsobil škodu za 10.000 eur
Pred príchodom hasičov boli z bytu susedmi vyvedené dve osoby, ktoré si následne prevzala do starostlivosti záchranná zdravotná služba.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 2. januára (TASR) - Požiar bytu v Liptovskom Mikuláši spôsobil vo štvrtok (1. 1.) priamu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 10.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.
Pred príchodom hasičov boli z bytu susedmi vyvedené dve osoby, ktoré si následne prevzala do starostlivosti záchranná zdravotná služba. „Zasahujúci príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného odvetrania spoločných priestorov bytového domu a priestorov bytu prirodzeným spôsobom a následne vykonali monitoring priestorov termokamerou,“ spresnili zásah hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.
