Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 2. január 2026Meniny má Alexandra a Karina
< sekcia Regióny

POŽIAR BYTU V LIPTOVSKOM MIKULÁŠI: Spôsobil škodu za 10.000 eur

.
Miesto požiaru. Foto: HaZZ

Pred príchodom hasičov boli z bytu susedmi vyvedené dve osoby, ktoré si následne prevzala do starostlivosti záchranná zdravotná služba.

Autor TASR
Liptovský Mikuláš 2. januára (TASR) - Požiar bytu v Liptovskom Mikuláši spôsobil vo štvrtok (1. 1.) priamu materiálnu škodu predbežne vyčíslenú na 10.000 eur. Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) o tom informoval na sociálnej sieti.

Pred príchodom hasičov boli z bytu susedmi vyvedené dve osoby, ktoré si následne prevzala do starostlivosti záchranná zdravotná služba. „Zasahujúci príslušníci v autonómnych dýchacích prístrojoch požiar zlikvidovali za súčasného odvetrania spoločných priestorov bytového domu a priestorov bytu prirodzeným spôsobom a následne vykonali monitoring priestorov termokamerou,“ spresnili zásah hasiči s tým, že príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania.

.

Neprehliadnite

ONLINE: ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK PRAJEME! Vkročili sme do roku 2026

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor prezidenta SR Petra Pellegriniho

Ľudia v Európe vítali nový rok. Kde bol najväčší ohňostroj?

CELÉ ZNENIE: Novoročný príhovor predsedu vlády SR Roberta Fica