Škody po požiari hospodárskej budovy v Kriváni odhadli na 25.000 eur

Detva 7. septembra (TASR) - Pre požiar hospodárskej budovy v obci Kriváň v Detvianskom okrese vznikla majiteľovi škoda, ktorú predbežne vyčíslili na 25.000 eur. TASR to v stredu potvrdil hovorca Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Banskej Bystrici Matúš Kondela.



Pripomenul, že udalosť ohlásili v utorok (6. 9.) krátko pred 20.00 h. Na mieste zasahovalo osem príslušníkov HaZZ so štyrmi kusmi hasičskej techniky. Pomáhalo aj 27 členov dobrovoľných hasičských zborov obcí Kriváň, Korytárky, Hriňová a Detva so štyrmi kusmi techniky.



Podľa hovorcu oheň zachvátil celú hospodársku budovu a aj strechu letnej kuchyne. Pri udalosti sa nikto nezranil. "Príčina vzniku požiaru je v štádiu vyšetrovania," uzavrel Kondela.