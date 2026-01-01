Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
HaZZ: Požiar humna v Jablonovom spôsobil škodu za 15.000 eur

Dňa 31. decembra 2025 o 19:42 hod. bol ohlásený požiar hospodárskej budovy - humna v obci Jablonové, okres Bytča. Foto: FB HaZZ Žilinský kraj

Hasiči zasahovali štyrmi C-prúdmi a dvomi vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie humna.

Jablonové 1. januára (TASR) - Profesionálni hasiči z Bytče a zo Žiliny a dobrovoľní hasiči z obcí Jablonové, Hrabové a Súľov-Hradná zasahovali v stredu (31. 12.) večer pri požiari hospodárskej budovy (humna) v obci Jablonové v Bytčianskom okrese. Informovalo o tom Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline na sociálnej sieti.

Hasiči zasahovali štyrmi C-prúdmi a dvomi vysokotlakovými prúdmi za súčasného rozoberania konštrukcie humna. Priestory priebežne kontrolovali termokamerou. Na miesto privolali zisťovateľa príčin vzniku požiarov.

Následkom požiaru vznikla majiteľovi priama materiálna škoda predbežne vyčíslená na 15.000 eur,“ doplnili hasiči.

