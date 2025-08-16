< sekcia Regióny
HaZZ: Požiar penziónu v Zázrivej spôsobil škody asi štyri milióny eur
Aktuálne na mieste zasahuje 37 profesionálnych hasičov z Dolného Kubína, zo Žiliny, z Martina, Terchovej a Čadce a Záchranná brigáda HaZZ v Žiline.
Autor TASR
Zázrivá 16. augusta (TASR) - Škody, ktoré spôsobil požiar penziónu a reštauračného zariadenia v Jánošíkovom dvore v obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín, už narástli na asi štyri milióny eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.
„Začala horieť ubytovacia časť penziónu, požiar sa rozšíril aj na reštauračné zariadenie. Hasičom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na okolité drevené budovy,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na mieste sú už i zisťovatelia príčin vzniku požiarov a krajský i okresný riaditeľ HaZZ v Dolnom Kubíne, ktorý prevzal velenie zásahu.
Aktuálne na mieste zasahuje 37 profesionálnych hasičov z Dolného Kubína, zo Žiliny, z Martina, Terchovej a Čadce a Záchranná brigáda HaZZ v Žiline. Okrem nich zasahuje aj desať dobrovoľných hasičských zborov.
„Začala horieť ubytovacia časť penziónu, požiar sa rozšíril aj na reštauračné zariadenie. Hasičom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na okolité drevené budovy,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na mieste sú už i zisťovatelia príčin vzniku požiarov a krajský i okresný riaditeľ HaZZ v Dolnom Kubíne, ktorý prevzal velenie zásahu.
Aktuálne na mieste zasahuje 37 profesionálnych hasičov z Dolného Kubína, zo Žiliny, z Martina, Terchovej a Čadce a Záchranná brigáda HaZZ v Žiline. Okrem nich zasahuje aj desať dobrovoľných hasičských zborov.