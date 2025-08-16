Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
16. august 2025
HaZZ: Požiar penziónu v Zázrivej spôsobil škody asi štyri milióny eur

Ilustračná snímka. Foto: Teraz.sk - Jozef Scheiner

Aktuálne na mieste zasahuje 37 profesionálnych hasičov z Dolného Kubína, zo Žiliny, z Martina, Terchovej a Čadce a Záchranná brigáda HaZZ v Žiline.

Autor TASR
Zázrivá 16. augusta (TASR) - Škody, ktoré spôsobil požiar penziónu a reštauračného zariadenia v Jánošíkovom dvore v obci Zázrivá v okrese Dolný Kubín, už narástli na asi štyri milióny eur. TASR o tom informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline Mária Pohanková Zahatlanová.

Začala horieť ubytovacia časť penziónu, požiar sa rozšíril aj na reštauračné zariadenie. Hasičom sa podarilo zabrániť rozšíreniu požiaru na okolité drevené budovy,“ doplnila hovorkyňa s tým, že na mieste sú už i zisťovatelia príčin vzniku požiarov a krajský i okresný riaditeľ HaZZ v Dolnom Kubíne, ktorý prevzal velenie zásahu.

Aktuálne na mieste zasahuje 37 profesionálnych hasičov z Dolného Kubína, zo Žiliny, z Martina, Terchovej a Čadce a Záchranná brigáda HaZZ v Žiline. Okrem nich zasahuje aj desať dobrovoľných hasičských zborov.
