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HOREL RANČ: Požiar v obci Šumiac spôsobil škodu 250.000 eur
Požiar bol ohlásený krátko pred 13.40 h.
Autor TASR
Bratislava/Šumiac 18. novembra (TASR) - Stredajší požiar na ranči v obci Šumiac (okres Brezno) spôsobil škodu 250.000 eur. Zasiahol chatu, hospodársku budovu i prístrešok. Informoval o tom Hasičský a záchranný zbor (HaZZ) na sociálnej sieti s tým, že príčina vzniku požiaru je predmetom vyšetrovania.
Požiar bol ohlásený krátko pred 13.40 h. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar zasiahol chatu, hospodársku budovu a prístrešok. Všetky tri objekty boli v treťom štádiu horenia, preto bolo na likvidáciu požiaru potrebné nasadiť ďalšie cisternové vozidlá,“ doplnil HaZZ. Podotkol, že na mieste zasahovali aj dobrovoľní hasiči.
Požiar bol ohlásený krátko pred 13.40 h. „Po príchode na miesto hasiči zistili, že požiar zasiahol chatu, hospodársku budovu a prístrešok. Všetky tri objekty boli v treťom štádiu horenia, preto bolo na likvidáciu požiaru potrebné nasadiť ďalšie cisternové vozidlá,“ doplnil HaZZ. Podotkol, že na mieste zasahovali aj dobrovoľní hasiči.