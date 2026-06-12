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Nočný požiar v autoservise: Plamene zničili tri autá
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši.
Autor TASR
Liptovský Mikuláš 12. júna (TASR) - Požiar v areáli autoservisu v Liptovskom Mikuláši zasiahol vo štvrtok (11. 6.) pred polnocou tri osobné motorové vozidlá. Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru (HaZZ) v Žiline o tom informovalo na sociálnej sieti.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši. „Príslušníci zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakým prúdom. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ spresnili hasiči s tým, že výška škody, ako aj príčina vzniku požiaru sú v štádiu zisťovania.
Na miesto boli vyslaní príslušníci HaZZ z Hasičskej stanice v Liptovskom Mikuláši. „Príslušníci zasahovali v autonómnych dýchacích prístrojoch jedným vysokotlakým prúdom. Na miesto bol privolaný zisťovateľ príčin vzniku požiarov,“ spresnili hasiči s tým, že výška škody, ako aj príčina vzniku požiaru sú v štádiu zisťovania.